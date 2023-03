2024 sind Kommunalwahlen. Doch weibliche Mitglieder in den Gremien sind noch immer unterrepräsentiert. Die Landeszentrale für Politische Bildung wirbt in Münsingen um Frauen.

Zum Weltfrauentag am 8. März bieten viele Orte in der Region Veranstaltungen, die speziell Frauenthemen aufgreifen.

Landeszentrale wirbt in Münsingen um Frauen für Kommunalwahl

Die Landeszentrale für politische Bildung und die Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Reutlingen Cornelia Eger möchten Frauen dazu ermutigen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Denn in Gemeinderäten und Kreistagen sind Frauen noch immer stark unterrepräsentiert. Deshalb laden sie am 8. März ab 18:30 Uhr in die Zehntscheuer nach Münsingen (Kreis Reutlingen) ein. Dort sollen Frauen die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu vernetzen. Außerdem gibt es ein Podium mit politisch engagierten Frauen aus dem Landkreis.

Cornelia Eger, die Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Reutlingen:

Auch der Zollernalbkreis will mehr Frauen in der Kommunalpolitik

Im Sitzungssaal des Balinger Landratsamtes nimmt am 8. März eine Veranstaltung das Leben von Frauen im Zollernalbkreis unter die Lupe. Dabei will man ebenfalls versuchen, Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern: Die kommunale Gleichstellungsbeauftragte informiert zusammen mit Mandatsträgerinnen aus verschiedenen kommunalpolitischen Gremien im Zollernalbkreis über die Seminarreihe "Frauen. Macht. Politik. Handwerkskoffer für mehr Frauen in der Kommunalpolitik".

Internationales Frauenfrühstück in Reutlingen

Die Stadt Reutlingen bietet anlässlich des Weltfrauentags eine ganze Veranstaltungswoche: Das Forum muslimischer Frauen lädt am 8. März ab 9:30 Uhr wieder das internationale Frauenfühstück in der Citykirche. Bei der Industrie- und Handelskammer gibt es einen Dialog mit Firmengründerinnen. Und in der Volkshochschule wird am Abend über Abtreibungen diskutiert.

Reutlinger OB sieht Rückschritte bei der Gleichstellung

Es werde gerne angenommen, dass die Geschlechtergerechtigkeit Jahr für Jahr zunehme, so Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck. Leider sei dem nicht so. In den letzten Krisenjahren habe es Rückschritte in vielen Bereichen der Gleichstellung gegeben. In der Pandemie seien die Fallzahlen zu geschlechtsspezifischer Gewalt angestiegen, Frauen mit Kindern mussten beruflich reduzieren oder waren zwischen Kindern, Haushalt und Job zerrissen.

Streikende Frauen beim Weltfrauentag 2019. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Willnow

Stadtführungen in Calw und Nagold

In Nagold (Kreis Calw) und Calw gibt es am Weltfrauentag besondere Stadtführungen, die sich mit der Rolle von Frauen in der Stadtgeschichte beschäftigen - etwa mit der Hofapothekerin Maria Andreä, der Dichtergefährtin und Biografin Emilie Uhland oder der frühen Gemeinderätin Else Conz haben. Sie wurde nach Angaben der Stadt bereits im Jahr der Einführung des Frauenwahlrechts 1919 als erste und lange Zeit einzige Frau in den Calwer Gemeinderat gewählt.

Esken: Weltfrauentag ist auch Equal Pay Day

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken lädt anlässlich des Equal Pay Day und des Internationalen Frauentages in Altensteig (Kreis Calw) zu einem Frauenfrühstück. Die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern gehe uns alle an, so Esken, die auch SPD Bundesvorsitzende ist. Es gehe dabei um nichts weniger als um Gerechtigkeit. Esken will Probleme wie die oftmals noch ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen thematisieren - außerdem die partnerschaftliche Aufteilung von privater Sorgearbeit und Erwerbsarbeit oder Probleme bei der Rückkehr in den Beruf.

Veranstaltung auch in Rottenburg

Am 9. März fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund auf dem Marktplatz von Rottenburg (Kreis Tübingen) die berufliche Gleichstellung von Mann und Frau. Gefordert werden Arbeitszeiten, die zum Leben passen und Frauen wie Männern die Möglichkeit eröffnen, erwerbstätig zu sein und gleichzeitig Verantwortung für Familie und Hausarbeit zu übernehmen.