Erst prallte er mit einem Bus, dann mit einem E-Scooter zusammen. Ein Autofahrer hatte am Dienstagabend in Tübingen eine rote Ampel missachtet.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Tübinger Bahnhofs am Dienstagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei ist ein 60-jähriger Autofahrer an der Auffahrt zur Hegelstraße mit einem Bus zusammengestoßen.

Zwei Schwerverletzte

Der 60-Jährige wollte Richtung Schlossberg abbiegen und ist dabei über eine rote Ampel gefahren, so die Polizei. In der Einmündung prallte er mit einem Linienbus zusammen, der aus Richtung Bahnhof kam. Das Auto des Mannes drehte sich daraufhin, landete auf dem Radweg und stieß dort mit einem E-Scooter zusammen.

Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer und eine 30-Jährige Businsassin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Vier weitere Menschen im Bus wurden leicht verletzt. Die Straße war knapp drei Stunden lang gesperrt.