Der Umtausch des alten Führerscheins kann auch per Post beantragt werden. Darauf weist das Landratsamt Tübingen hin. Die Führerscheinstelle sei derzeit stark ausgelastet.

Im Zusammenhang mit der Pflicht zum Umtausch von Papierführerscheinen ist die Führerscheinstelle des Landratsamts Tübingen stark ausgelastet. Es sei davon auszugehen, dass es noch bis Jahresende Verzögerungen in der Bearbeitung von Anliegen, der telefonischen Erreichbarkeit und bei der Vergabe von Terminen gebe. Die Führerscheinstelle weist darauf hin, dass man für den Umtausch nicht persönlich im Landratsamt erscheinen muss. Die Beantragung sei auch per Post möglich. Dafür könne der Antrag heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Verzögerungen auch beim Landratsamt Reutlingen

Der alte graue Führerschein der Jahrgänge 1959 bis 1964 muss bis 19. Januar 2023 umgetauscht werden. Als zusätzlichen Service bietet die Führerscheinstelle in Tübingen einen terminfreien Umtausch-Nachmittag am Dienstag 8. November und am 6. Dezember jeweils von 13 bis 16:30 Uhr an. An anderen Tagen sind Termine online erhältlich. Auch beim Landratsamt in Reutlingen gibt es Verzögerungen. Beim Landratsamt Freudenstadt ist es dagegen ruhiger. Der erste Berg an Anträgen sei bereits abgearbeitet, so eine Sprecherin.