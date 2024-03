Zuerst Streit, dann mehrere Schüsse auf einen Mann - eine Wohnung in Reutlingen wurde am Donnerstag zum Ort des Verbrechens. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

Die Polizei hat in Reutlingen am Donnerstag einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht mehrfach auf einen 29-Jährigen geschossen zu haben. Laut Polizei waren die Männer in der Wohnung des Opfers, als es aus noch ungeklärten Gründen zum Streit kam. Dann fielen mehrere Schüsse. Verdächtiger zunächst geflüchtet Nach der Tat flüchtete der 23-jährige Tatverdächtige. Später konnte die Polizei den Mann bei einer Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen im Stadtgebiet festnehmen. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen jetzt wegen Verdachts des versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer war beim Eintreffen der Rettungskräfte noch ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht.