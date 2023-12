Die Schwobarock Band Schtraisalts präsentiert im SWR Studio Tübingen live ihre Weihnachts-CDs. Weihnachtsklassiker mit viel Schwung und auf Schwäbisch!

Die schwäbische Band Schtraisalts aus Spraitbach (Ostalbkreis) kommt mit ihrem weihnachtlichen "Schwoba-Rock" ins legendäre Tübinger Hörspielstudio. Dort präsentiert Schtraisalts live traditionelle Weihnachtslieder mit urschwäbischen Texten und im sanften Rockgewand.

Aus "Jingle Bells" wird "Klangla duad’s"

Schtraisalts macht Musik von Wolle Kriwanek und Schwoissfuaß und in der Manier von Hank Häberle und hat neben traditionellen deutschen Weihnachtsliedern auch internationale Christmas-Hits ins Schwäbische übersetzt. Da wird aus "We wish You a merry Christmas" dann "Mir wenschad a scheh’s Fäschdle" und aus "Morgen kommt der Weihnachtsmann" ein fröhliches "Schick mir mol dr Niklaus rom".

Eintritt frei bei der rockigen Mundart-Weihnacht

Unter dem Motto "Mit Schtraisalts uf da Öschderberg" wird es groovig, rockig, schwäbisch. Und nicht zuletzt lustig! Als kleines Weihnachtsgeschenk für die Freunde des SWR Studios Tübingen gibt es nur Freikarten und diese sollten, da die Plätze beschränkt sind, reserviert werden unter event.studiotuebingen@swr.de

Am Mittwoch, 20. Dezember, um 20 Uhr Schtraisalts live Hörspielstudio des SWR Tübingen.