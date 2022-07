Heiner Reiff: Raumfahrer der Mundart-Musik

Der Musiker Heiner Reiff ist seit Jahrzehnten ein Kind der Bühne. Egal ob im Duo „Ernst und Heinrich“ oder als Frontmann von HASA: Der Musiker verzaubert sein Publikum.

Geburtsort Vitoria – Spanien (Baskenland) Geburtstag 21. Januar 1958 Wohnort Das schöne Rottenburg-Wurmlingen Berufe Produzent für Industriekunden, Musiker, Humorist und Kleinkünstler

Schon immer international

Nach diversen Schülerbands startet Heiner Reiff mit Anfang 20 seine professionelle Musikkarriere in den USA, als Gitarrist einer kalifornischen Showband. In den 80er Jahren gründet er das Rockjazz-Trio "Giro’combo“, das sich neben englischen Texten auch in schwäbischen Experimentalklängen probiert. Reiffs musikalische Laufbahn ist das Gegenteil von eingleisig: Er produziert Filmmusik für Industrie und Fernsehen und ist als Studiomusiker für Musik- und Comedy-Formationen in Süddeutschland tätig.

Mit Ernst geht der Spaß erst richtig los

Mitte der 1980er lernt Reiff den Sänger Ernst Mantel kennen, 1998 gründen sie zusammen das Duo "Ernst und Heinrich“. Seitdem treten die beiden Künstler auf den Bühnen Baden-Württembergs auf: neben eigenen Liedern, meist auf Schwäbisch gesungen, wissen Ernst und Heinrich das Publikum auch mit Sketchen, Kabarett und kuriosen Moderationen zu unterhalten. Das Duo selbst bezeichnet sein Programm als "gehobenen Schwachsinn mit Tiefgang“.

Ernst Mantel und Heiner Reiff (rechts) sind zusammen das Musiker-Duo "Ernst und Heinrich". Gudrun DeMaddalena

Auf Schwäbisch in neue musikalische Sphären mit HASA

Seit ein paar Jahren geht Heiner Reiff auch mit HASA ("Heiners All-Star-Attraktion“) auf galaktische Tour. Mit seiner Crew stößt Heiner Reiff in neue musikalische Sphären vor und betreibt – so bezeichnet es die Band – "umbenannte Raumfahrt“. Konkret beseelt Reiff mit seinen vier Bandmitgliedern die Zuhörerschaft mit einer schwebenden Mischung aus Reggae, Funk und Space-Balladen, natürlich mit schwäbischen Texten. Und die bühnenreifen Darbietungen stoßen auf positive Resonanz: 2022 gewinnt HASA den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

Das sind HASA