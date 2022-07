per Mail teilen

Unbekannte haben in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) Reitzubehör im Wert von 33.000 Euro gestohlen. Die Sättel und weitere Ausrüstung waren laut Polizei in mehreren Schränken eingeschlossen. Diese standen in Zelten für die Gastpferde bei einem Turnier im Ortsteil Salzstetten. Die Polizei bittet um Hinweise.