Reutlingen: Griechen, Russen und Ukrainer feiern orthodoxes Osterfest

Ostern ist gerade vorbei und nun steht es erneut vor der Tür. Denn viele Christen in der Region feiern das orthodoxe Osterfest eine Woche später. Erklärungen im Überblick.

Die orthodoxe Kirche ist nach der katholischen und der evangelischen die drittgrößte christliche Glaubensgemeinschaft. Ostern feiern die Orthodoxen meist später als die anderen Kirchen. Der Grund: bei ihren Festen orientieren sie sich an einem anderen Kalender. Nicht am Gregorianischen, sondern am älteren Julianischen Kalender. Da das Jahr hier einige Tage später beginnt, verschieben sich auch die Feste. Ein Schwerpunkt der Feierlichkeiten in der Region liegt auch in diesem Jahr in Reutlingen.

Reutlingen: Größter Treffunkt für Orthodoxe in Region

Eine der größten orthodoxen Gemeinden in der Region ist die griechisch-orthodoxe Gemeinde "Entschlafen der Gottesgebärerin" in Reutlingen. Sie umfasst die Städte Reutlingen, Tübingen, Villingen-Schwenningen sowie Umgebung. Rund 10.000 griechisch-orthodoxe Serben, Russen, Rumänen und Deutsche gehören ihr an.

Griechisch-orthodoxer Gottesdienst in Villingen-Schwenningen SWR Erzpriester Dimitrios Katsanos

Karsamstag für Orthodoxe größter Feiertag

Höhepunkt der Feierlichkeiten in Reutlingen ist der Karsamstag. Von 22 bis 1 Uhr am Sonntagmorgen wird bei einer Lithurgie die Auferstehung gefeiert. Begleitet von Ritualen: Um Mitternacht zündet der Priester eine Osterkerze an, deren heilige Flamme an die Kerzen der Gottesdienstbesucher weitergereicht wird. In manchen Gemeinden wird nach Mitternacht sogar ein Feuerwerk gezündet.

Evangelium in verschiedenen Sprachen

In der griechisch-orthodoxen Gemeinde wird das Evangelium beim Vesper der Liebe am Ostersonntag in vielen verschiedenen Sprachen verkündet: auf rumänisch, französisch, serbisch, bulgarisch und georgisch. Inzwischen gehören auch viele Ukrainer zur Gemeinde. Erzpriester Dimitrios Katsanos, der zugleich auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg ist, sagte dem SWR, dass er mittlerweile 30 Familien betreut.

500 Sitzplätze drinnen waren bereits belegt: Am Ostersamstag 2022 verfolgten in Reutlingen viele Gläubige die Feierlichkeiten vor der Kirche. Erzpriester Dimitrios Katsanos

Russisch-orthodoxe Gemeinde feiert in Citykirche Reutlingen

Die wesentlich kleinere russisch - orthodoxe Gemeinde Reutlingen trifft sich zur Osterfeier in der ökumenischen Nikolaikirche. Am Ostersamstag gibt es Lesungen, dann folgt eine Prozession: Die Gottesdienstbesucher laufen dreimal um die Kirche und bitten symbolisch vor verschlossenen Türen um Einlass. Laut dem Priester Sergey Soloviev steht man sozusagen symbolisch vor dem verschlossenen Grab Jesu und wartet auf die Auferstehung.

Ukrainer und Russen Seite an Seite

Wie im vorigen Jahr erwartet er auch wieder Ukrainer. Sie seien ein Teil der Gemeinde und kämen auch sonst in die Gottesdienste. Soloviev rechnet mit rund 60 Gläubigen, die zur Ostermesse in die Nikolaikirche kommen. In Tübingen feiert am Samstagabend die russisch-orthodoxe Kirche Hl. Maria von Ägypten im Schlatterhaus Ostern. Mit Lithurgie, Osterkuchenweihe und Fastenbrechen.

Ostermessen auch in Balingen, Nagold und Tübingen

Eine kleinere Gemeinde ist die rumänisch-orthodoxe Gemeinde St. Georg und St. Siluan Tübingen/Reutlingen. Zu ihr zählen etwa 110 Familien. Sie feiert die Auferstehung am Ostersamstag in der katholischen Heilig-Geist-Kirche, in der Betzinger Mauritiuskirche, sowie in der evangelischen Stadtkirche in Nagold. In Tübingen treffen sich die Gläubigen in ihrer Kirche St. Georg und St. Siluan im Drosselweg.

Rot gefärbte Eier gehören zur Tradition des orthodoxen Osterfests.(Symbolbild) IMAGO IMAGO / Panthermedia

Lustiges Osterritual: Eier-Aneinanderschlagen

Für die orthodoxen Christen ist das Osterfest der wichtigste Feiertag und wird viel größer gefeiert als Weihnachten. Ein wichtiges Ritual nach der Lithurgie und besonders beliebt bei Kindern: das Aneinanderschlagen rot gefärbter Eier nach der Messe. Wessen Ei bis zum Ende heil bleibt, gewinnt. Rot soll das Blut des Jesu symbolisieren und betont die Bedeutung seiner Auferstehung.