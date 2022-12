Chanukka-Feier auf dem Marktplatz in Reutlingen

In Reutlingen ist am Donnerstagabend erstmals Chanukka, das jüdische Lichterfest, öffentlich gefeiert worden. Auf dem Marktplatz wurden Kerzen am Chanukka-Leuchter angezündet.

Es war eine Premiere in Reutlingen. Der Rabbiner Mark Mordechai Pavlovksy und Oberbürgermeister Thomas Keck und entzündeten bei einer öffentlichen Feier Kerzen am neunarmigen Chanukka-Leuchter. Die Zweigstelle Reutlingen der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Württemberg und der Rat der Religionen Reutlingen hatten die Feier organisiert. Bis zum 26. Dezember wird jeden Tag eine weitere Kerze am neunarmigen Chanukka-Leuchter entzündet.

Gedenken an Wiedereröffnung des Tempels

In Stuttgart, Esslingen, Ulm und Heilbronn gab es bereits in den vergangenen Jahren öffentliche Feiern zum jüdischen Lichterfest. Chanukka hat in diesem Jahr am 18. Dezember begonnen und endet am 26. Dezember. Während Christen sich in der vierwöchigen Adventszeit auf Weihnachten vorbereiten, gedenken Juden am Lichterfest an die Wiedereinweihung des zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 164 vor Christus.