Die Handballerinnen der TuS Metzingen haben am Sonntag völlig überraschend den DHB-Pokal gewonnen. Sie haben den Seriensieger aus Bietigheim geschlagen und dann mächtig gefeiert.

Erst die Sensation in der Stuttgarter Porsche-Arena, dann die große Party in der Metzinger Öschhalle. Die Handballerinnen der TuS Metzingen haben den ersten Titel ihrer langen Vereinsgeschichte ausgiebig gefeiert. Die beste Spielerin der TUSsies, Jana Scheib, gab zu: "Wir waren gegen 21:00 Uhr an der Halle und später, als ich zuhause das letzte Mal auf die Uhr geschaut habe, war es vier Uhr morgens". Den Sieg kann die 23-Jährige noch nicht wirklich fassen.

Top-Favorit war die Mannschaft der SG BBM Bietigheim. Sie waren zuletzt Pokal-Seriensiegerin. Die vergangenen drei Pokal-Endspiele haben die Bietigheimerinnen gewonnen. Bis die TUSsies aus Metzingen kamen. In einem spannenden Spiel siegten die Metzingerinnen knapp mit 30:28 und machten den ersten Pokalsieg und den ersten Titel der Vereinsgeschichte klar. Danach war kein Halten mehr. Die Metzingerinnen jubelten, Tränen kullerten, es gab einen Freudentanz in der Mitte des Spielfeldes und es endete im kollektiven Jubel zusammen mit dem Pokal.

Große Pokalparty in der Metzinger Öschhalle

Das war aber noch nicht alles. Der Metzinger Tross machte sich auf zur heimischen Öschhalle, wo über 50 Fans auf ihre Pokalsiegerinnen warteten. Auch Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh war beim Empfangskomitee dabei. Mit dem Queen-Hit "We are the champions" wurden die Handballerinnen in der Öschhalle empfangen. Danach floss Sekt in Strömen. Kurz nach Mitternacht gab es noch ein kleines Feuerwerk vor der Halle.

Das ist das Gefühl, warum wir jeden Tag trainieren, warum wir so viele Sachen in unserer Freizeit nicht machen können - und das ist die Belohnung dafür.

Metzingen gewinnt DHB Pokal IMAGO, IMAGO / Sports Press Photo

Als Pokalsiegerinnen können die TUSsies in der kommenden Saison wieder bei einem Europapokalwettbewerb mitspielen. Dazu dürfen sie am 31. August 2024 beim Superpokal in Düsseldorf gegen den noch zu ermittelnden Deutschen Meister antreten. In der Bundesliga stehen die Metzingerinnen momentan auf dem sechsten Tabellenplatz.

Am kommenden Montag gibt es einen offiziellen Empfang der Stadt.