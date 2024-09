Das Auto, mit dem er vor der Polizei abhaute, war nicht seins. Und der Diebstahl in der Tankstelle nicht sein erster. Die Polizei kennt den Mann und hat ihn in Reutlingen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Polizei in Reutlingen ermitteln gegen einen 40-jährigen Mann. Sie werfen ihm mehrere Diebstähle vor. Außerdem eine Autofahrt, mit der er andere gefährdet habe. Der Mann ist polizeibekannt, er soll seit Juni schon fünf Mal beim Klauen erwischt worden sein: in einer Drogerie, einem Elektromarkt und zuletzt am Dienstag in einem Tankstellenshop in Reutlingen-Ohmenhausen.

Schnell über Gehweg gefahren

Als die Kassiererin in der Tankstelle die Polizei rief und der Mann den Streifenwagen kommen sah, versuchte er, abzuhauen - mit dem Auto eines Bekannten, der davon aber nichts wusste. Laut Polizei fuhr er viel schneller als erlaubt und teils auch über den Gehweg. Auch einen Führerschein habe der Mann nicht gehabt. Dafür aber vermutlich Alkohol im Blut. Der mehrfach vorbestrafte 40-Jährige habe die Beamten beleidigt, als sie ihn dann in Reutlingen-Betzingen festgenommen haben. Das Auto, das er unbefugt an sich genommen hatte, wurde inzwischen auf dem Parkplatz einer Bäckerei gefunden.

Am Mittwoch erließ das Amtgericht Tübingen einen Haftbefehl. Erst im April, so die Staatsanwaltschaft, war der Mann aus dem Gefängnis entlassen worden.