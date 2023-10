Eugen Bolz, Staatspräsident und Widerstandkämpfer

Der in Rottenburg geborene Staatspräsident, Dr. Eugen Bolz (1881-1945), war Land- und Reichstagsabgeordneter für die Zentrumspartei und württembergischer Minister und Staatspräsident von 1928 bis 1933. Weil er schon früh vor den Gefahren des Nationalsozialismus warnte, betrachteten ihn die Nationalsozialisten als ihren Gegner. 1933 entließen sie ihn aus allen Ämtern. Eugen Bolz hatte Verbindung mit dem Widerstandskreis um Carl-Friedrich Goerdeler und war für die Zeit nach der Hitlerdiktatur als Minister vorgesehen. Weil Bolz mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht wurde, wurde er 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.