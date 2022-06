per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat in den Amateur-Fußballligen auf der Schwäbischen Alb einen Mangel an Schiedsrichtern zur Folge. Die Schiedsrichtergruppe Münsingen (Kreis Reutlingen) hat bereits Alarm geschlagen. Vor allem ältere Schiedsrichter hätten das Pfeifen eingestellt, heißt es. Obmann Markus Werthmann meint, wenn es so weitergehe, gebe es die Gruppe bald nicht mehr. Bei Jugendbegegnungen könnten viele Spiele schon jetzt nicht mehr mit Schiedsrichtern besetzt werden.