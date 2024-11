Donald Trump hat die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA deutlich für sich entschieden. Für Jessica Strain keine wirkliche Überraschung, dennoch sei sie "tief erschüttert" über den Wahlausgang. Ihr Vater ist Amerikaner, sie selbst lebt seit 2006 in Tübingen und arbeitet dort am Deutsch-Amerikanischen Institut als Sprachlehrerin für Englisch. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erzählt sie, wie sie den Wahlkampf verfolgt hat und wie man mit dem Ergebnis - auch in Baden-Württemberg - umgehen sollte.