"World of Dance Camp" in Rust

"World of Dance" ist eine große Marke in der Tanszene. Bisher ist das US-Unternehmen vor allem für seine internationalen Tanzwettbewerbe bekannt. Jetzt gibt es ganz neu noch ein sogenanntes "World of Dance Camp" mit zahlreichen Workshops in verschiedenen Tanzstilen. Die Idee dahinter: Tänzerinnen und Tänzer zusammenbringen und weiterbilden. Genau dafür sind über 300 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt nach Rust im Ortenaukreis gereist. Denn dort findet das Tanz-Camp in der Talent Academy des Europa Parks statt.

