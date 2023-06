Pflegekräfte benötigen dringend bezahlbaren Wohnraum

Es mangelt an Pflegekräften in den Kliniken - das ist bekannt. Es mangelt aber auch akut an Wohnraum für Pfleger. Die Stadt Freiburg will mit einer Plakataktion nun gegensteuern.

Es mangelt an bezahlbaren Wohnungen für Pflegekräfte in Freiburg. Allein bei den Auszubildenden, die nicht an Kliniken angesiedelt sind und keinen Platz in einem Wohnheim haben, fehlen 500 Wohnungen, sagt Ulrich von Kirchbach, Freiburgs erster Bürgermeister (SPD). Insgesamt werden rund 1.000 Wohnungen für Pflegekräfte benötigt. Eine groß angelegte Plakatkampagne der Stadt soll nun helfen. Der Radiobeitrag von SWR-Reporter Sebastian Bargon zum Nachhören: Fachkräfte könnten wegziehen Mitte Juni startet die Stadt Freiburg ihre Plakataktion gemeinsam mit zwölf Pflegeträgern der stationären und ambulanten Pflege. Das Motto: "Wir brauchen Pflege - Pflege braucht Wohnraum". Mit den Plakaten sollen gezielt private Vermieter erreicht werden, um den Pflegerinnen und Pflegern bezahlbaren Wohnraum zu vermitteln. Außerdem plant die Stadt zwei Info-Abende im Rathaus Stühlinger. "Wenn kein Wohnraum zur Verfügung steht, ziehen gut ausgebildete Fachkräfte weg." Mit solch einem Plakat will die Stadt Freiburg Vermieter gewinnen. SWR Sebastian Bargon Ute Backhaus, die Geschäftsführerin der katholischen Sozialstation, hat bereits die Erfahrung gemacht, dass gut ausgebildete Fachkräfte weggezogen sind, weil sie keinen Wohnraum gefunden haben. Ein junger Mann, der gerade seine Ausbildung beendet hatte, fand keine Wohnung in Freiburg und ist deshalb nach Tübingen gezogen. Dort hatte er eine gefunden. Für alle sei die Situation sehr belastend, sagt Backhaus. Sie bittet die Vermieter um Hilfe, denn es gehe darum, Menschen zu helfen. Und schließlich "sind es die Menschen, die Sie morgen pflegen", sagt sie.