Beschäftigte der Post AG streiken in Lahr und Villingen-Schwenningen

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG hat die Gewerkschaft ver.di am Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Standorte in Villingen-Schwenningen und Lahr sind betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Warnstreiks im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post AG heute auch auf Südbaden ausgeweitet. Wieder müssen Kundinnen und Kunden der Deutschen Post AG auf ihre Zustellungen warten. Seit der Frühschicht am Donnerstag gibt es in Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen mit dem Schwerpunkt in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung und auch in Paketzentren, heißt es von der Dienstleistergewerkschaft ver.di. Mit der zweiten Welle der Warnstreiks fordert sie für die Tarifbeschäftigen 15 Prozent mehr Lohn.

"Viele sind fassungslos, dass der Arbeitgeber kein ordentliches, verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch gelegt hat."

In Villingen-Schwenningen gingen bereits am Morgen 46 Beschäftigte eines Zustellstützpunktes der Post AG in den Streik. "Es wissen alle, dass es dem Konzern richtig gut geht. Über acht Milliarden Euro Gewinn," sagte Branka Ivanisevic von ver.di, die den Warnstreik in Villingen-Schwenningen begleitet hatte. "Die Beschäftigten tragen das auf ihrem Rücken."

Beschäftigte der Deutschen Post AG streiken in Villingen-Schwenningen

Ver.di will Druck auf den Weltkonzern ausüben

Am frühen Nachmittag hat die Gewerkschaft dann die Warnstreiks in Südbaden ausgeweitet. Neben den Briefzentren in Offenburg und Freiburg wurde auch das Paketzentrum in Lahr bestreikt. Auch hier traten rund 40 Tarifbeschäftigte - viele aus Osteuropa - in den Ausstand.

Im Paketzentrum Lahr sind Beschäftigte in den Warnstreik getreten

"Jeden Tag arbeite ich sehr, sehr viel und schwer, und andere Kollegen auch, und wir haben weniger Geld."

Dem Milliardengewinn eines Weltkonzerns gegenüber stünden Menschen, die den ganzen Tag für 12,60 Euro die Stunde arbeiten, argumentiert ver.di Baden-Württemberg in der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Post AG. In diesem Niedriglohnsektor seien 15 Prozent mehr Lohn nicht unrealistisch.

Auch in den Regionen Stuttgart, Zollernalb, Reutlingen und in der Metropolregion Rhein-Neckar gab es Warnstreiks. Die nächsten Verhandlungen in der Tarifrunde stehen am 8. und 9. Februar 2023 an.