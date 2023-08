Vermeintlicher Vogelschwarm im Wohnzimmer: Seniorin ruft die Polizei

Die Frau hatte wohl schon länger versucht, die ungebetenen Gäste aus ihrer Wohnung zu scheuchen. Doch die Versuche waren jeweils missglückt. Gegen 2:15 Uhr meldete sie sich im Polizevier Achern/Oberkirch. Eine Streifenbesatzung rückte an und stellte vor Ort fest, dass es sich bei ihren „Vögeln“ um Säugetiere handelte, nämlich um geschätzt 20 junge Fledermäuse. Die Seniorin hatte wohl beim Lüften die Fenster offengelassen. Laut dem Naturschutzbund Deutschland verirren sich immer wieder Fledermäuse in Wohnungen – meist Jungtiere, die auf der Suche nach neuen Quartieren sind. Normalerweise würden die Tiere in der nächsten Abenddämmerung allein den Weg hinausfinden. Dazu müssen die Fenster geöffnet bleiben. Im Falle der Seniorin hatten die Gäste vor allem an deren Wohnzimmervorhängen Gefallen gefunden und sich dahinter versteckt.