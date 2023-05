Unwetter sorgt für winterliche Verhältnisse in Südbaden

per Mail teilen

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Wasser auf den Straßen: Hagel und Regen brachten zum Start ins erste Wochenende im Mai ein Gefühl von Winter nach BW.

Ein Unwetter hat am Freitagnachmittag zu winterlichen Straßenverhältnissen in Südbaden in Baden-Württemberg geführt. Hagel von Korngrößen zwischen rund einem und drei Zentimetern Durchmesser prasselten minutenlang besonders auf die Ortschaft Teningen (Kreis Emmendingen) nieder.

Die Straßen waren von den Hagelkörnern teils Zentimeter hoch bedeckt. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Feuerwehrleute rückten mit Schaufeln an. Nach ersten Angaben der Feuerwehr in Emmendingen gab es keine nennenswerten Schäden.

In Teningen (Landkreis Emmendingen) hat es am Freitagnachmittag kräftig gehagelt. SWR Robert Wolf

A5 überflutet - Keller vollgelaufen

Heftige Regenfälle sorgten weiter im Süden für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller: Auf der A5 bei Bad Bellingen (Kreis Lörrach) stand das Wasser auf der Straße. Bei Müllheim (Kreis Tuttlingen) war die Feuerwehr mit vollgelaufenen Kellern beschäftigt, sagte die Polizei dem SWR. Auch in Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mussten die Einsatzkräfte Keller leerpumpen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitagabend zwischenzeitlich vor schweren Gewittern in weiten Teilen Baden-Württembergs. Örtlich könnten Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden, es könnten Äste oder Dachziegel herabstürzen. Zudem könnten Keller und Straßen überflutet werden. Die Meteorologen riefen dazu auf, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und Abstand zu Gebäuden und Bäumen zu halten. Inzwischen hat der DWD seine Unwetterwarnung wieder zurückgezogen.