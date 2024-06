Zwei Tage nach dem Deutschkurs direkt in den Job: Ein geflüchteter Elektroingenieur hat in der Ortenau nicht nur eine neue Heimat, sondern auch eine berufliche Perspektive gefunden. Das beeindruckt auch den Staatssekretär aus Stuttgart.

Roman Redka steht vor einem Schaltschrank und verdrahtet Kabel. Arbeit, wie der 43-Jährige sie schon jahrelang in der Ukraine gemacht hat - nur macht er sie jetzt in der Elektrotechnik-Firma Elteo in Willstätt (Ortenaukreis). Seit August 2023 arbeitet der studierte Elektroingenieur dort. Vor etwa eineinhalb Jahren ist er mit seiner Familie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Sein Heimatort in der Ukraine ist heute von russischen Streitkräften besetzt, sein Haus durch Bomben komplett zerstört.