Knapp 140.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile in Baden-Württemberg. Viele davon jetzt schon seit über einem Jahr. Auch in Herbolzheim im Kreis Emmendingen haben 105 Ukrainer Zuflucht gefunden. Und für die Gastfreundschaft haben sie sich dort am Freitag mit einem Ukraine-Danke-Abend bei der Stadt und den Menschen bedankt.