SWISS-Maschine in Graz notgelandet

An Bord des Airbus 220-300 waren insgesamt 74 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Nach der sicheren Landung wurde das Flugzeug evakuiert. Zehn Menschen mussten ärztlich behandelt werden. Ein Mitglied der Kabinenbesatzung kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Auch die anderen vier Crewmitglieder mussten sich in medizinische Behandlung begeben, teilte die Lufthansa-Tochter SWISS noch in der Nacht mit. Ein Sonderflug soll am Morgen die Passagiere nach Zürich zurückbringen, hieß es weiter. Auf dem Flug sollen mitunter Triebwerksprobleme aufgetreten sein. Die Ursache ist noch unklar. Das Flugzeug stehe aktuell noch auf der Piste, der Flughafen Graz sei geschlossen, teilte SWISS mit.