Start der Skisaison in den Vogesen

Auch im Elsass können Wintersportler wieder auf die Piste. Die Skisaison startet schon eine Woche eher als erwartet. Liftbetreiber und Skiverleiher hat das gefreut, aber auch unter Druck gesetzt.

Bereits seit vergangenem Mittwoch haben die meisten Skigebiete im Elsass geöffnet. 40 Zentimeter Neuschnee sind gefallen und so konnte die Saison eine Woche früher als geplant an den Start gehen. Im Skigebiet am Markstein in den Mittelvogesen ist das Hotel auf dem Mont Champ du Feu für die kommenden Monate ausgebucht. Auch die Skiverleiher und Liftbetreiber sind guter Hoffnung, dass diese Saison besser als die vergangenen wird.