Der Trainer des SC Freiburg Christian Streich freut sich auf die Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag in Berlin. Er ist einer von 1.472 Mitgliedern der 17. Bundesversammlung, die den künftigen Amtsträger wählt. Das sei ja keine unwichtige Wahl und ein toller demokratischer Akt, sagte Streich, der nach dem Spiel am Samstagnachmittag gegen Mainz in den Zug nach Berlin steigen will. Insgesamt schickt der baden-württembergische Landtag 94 Wahlleute nach Berlin.