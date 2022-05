SC Freiburg: Terminplanung für Vorbereitung auf neue Saison

per Mail teilen

Der SC Freiburg beginnt am 27. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Das erste Testspiel trägt die Mannschaft von Trainer Christian Streich am 2. Juli gegen den Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg aus. In der zweiten Juliwoche geht es für die Mannschaft dann traditionell ins Trainingslager im österreichischen Schruns. Die Saison beginnt mit der ersten Runde im DFB-Pokal zwischen dem 29. Juli und dem 1. August, der erste Bundesliga-Spieltag startet ein Wochenende später.