Bilanz Silvesternacht in der Ortenau: Viel zu tun für die Feuerwehr

In Lahr-Kippenheimweiler breitete sich ein Feuer vom Balkon eines Mehrfamilienhauses auf eine Wohnung aus und verursachte Sachschaden in Höhe 100.000 Euro. Das Appartement ist nicht mehr bewohnbar. Auch in Offenburg breitet sich ein Brand von einem Balkon auf eine Wohnung aus. Hier entstanden 50.000 Euro Schaden. Wegen unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern zog sich ein 25-jähriger Mann schwere Hand-Verletzungen zu, er kam ins Krankenhaus. In Kehl wurde eine Streife der Bundespolizei aus einer Menschengruppe heraus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Mit Unterstützung mehrerer Streifen konnten die Personalien der Verursacher festgestellt werden.