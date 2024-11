Vier Männern wird vorgeworfen, Metall im Wert von fast zwei Millionen Euro gestohlen zu haben. Am Mittwoch hat der Prozess am Landgericht Rottweil begonnen.

Die vier Angeklagten im Alter von 23 bis 39 Jahren wirken am Mittwoch, am ersten Verhandlungstag, äußerlich ruhig und nachdenklich. Jeweils zwei Polizisten sind auch während der Verhandlung immer in ihrer Nähe. Die Fußfesseln werden den Männern den ganzen Prozess über nicht abgenommen. Die Liste der Anklage ist lang. 20 Punkte liest der Staatsanwalt vor.

Organisierter Bandendiebstahl in Millionenhöhe

Die rumänischen Staatsbürger sollen sich im November 2023 zusammengeschlossen und gemeinsam mit anderen Bandenmitgliedern bis Februar 2024 gezielt Metall aus Firmen geklaut haben. Der Ablauf war laut Anklage immer ähnlich. Die Angeklagten sollen einen Transporter angemietet haben und dann in Firmen eingebrochen sein. Die Beute sei zumeist an Schrotthändler in den Niederlanden verkauft worden, so der Staatsanwalt. Bundesweit sollen die Männer in insgesamt 16 Landkreisen aktiv gewesen sein, darunter auch in Tuttlingen und Freudenstadt.

Der Prozess findet am Landgericht in Rottweil statt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Schwerer Bandendiebstahl und Sachbeschädigung

Nicht alle vier Männer sollen bei jedem Einbruch dabei gewesen sein. Insgesamt wurde laut Anklage Metall im Wert von fast zwei Millionen Euro entwendet. Auch für die entstandenen Sachschäden stehen die Männer seit Mittwoch vor Gericht. Denn bei den Diebstählen sei ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden, sagt die Staatsanwaltschaft.

Insgesamt sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird nicht vor Dezember gerechnet.