Südbadens Jugend schätzt Second Hand Mode immer mehr

Immer mehr Second Hand Shops eröffnen in Südbaden. Junge Menschen ändern ihr Bewusstsein und ihr Interesse an nachhaltiger Kleidung steigt.

In den letzten Jahren hat sich das Umweltbewusstsein junger Menschen verändert. Im Bereich Bekleidung greift die Jugend mittlerweile immer öfter auf Second Hand zurück. In den letzten fünf Jahren haben die Existenzgründungen von Second Hand Geschäften in Freiburg zugenommen, so Philipp Glatt von der Betriebswirtschaftliche Beratungsstelle des Handelsverband Südbaden.

Fast Fashion oder Second Hand

Der Gegensatz zu Second Hand ist Fast Fashion, schnell und billig produzierte Kleidung, die in mehreren Kollektionen jährlich in die Läden kommt, aber oft auch genauso schnell wieder auf dem Müll landet. Second Hand versucht die Umweltbilanz der Kleidung zu verbessern, indem es ihr ein längeres Leben schenkt.

Nur - ist Second Hand wirklich eine gute Alternative zu Fast Fashion? Jenny Teufel vom Freiburger Öko-Institut e.V. gibt Antworten, auch zur Vorreiterrolle von Freiburg beim Second Hand Trend und wie man Kleidung ein längeres Leben schenken kann:

In einer optimalen Welt wäre Fast Fashion ein Auslaufmodell, so die Expertin. Doch wie kommt der Second Hand Trend bei den jungen Freiburgerinnen und Freiburgern an und was tragen sie selbst? Ökolatschen und Fahrradhelm oder doch lässig, bunt und stylisch? Eine Umfrage gibt Aufschluss:

Freiburg scheint seinen ganz eigenen Style in Sachen Mode zu haben, der auch gerne mal in den sozialen Medien aufgegriffen und kommentiert wird. Doch was steckt dahinter, was zeichnet den Freiburg Style aus? Das haben junge Erwachsene in der Innenstadt beantwortet:

Schulpraktikum im SWR Studio Freiburg: Die Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit bei Mode in Freiburg ist im Rahmen der Woche der Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium (BOGY) entstanden. Über einen Zeitraum von einer Woche haben sieben Schülerinnen und Schüler die multimediale Arbeit im SWR Studio Freiburg erlebt. Bei Umfragen, Interviews, Audio- und Videoschnitt sowie der Online Berichterstattung haben die Schülerinnen und Schüler erste eigene praktische Erfahrungen im Journalismus sammeln können.

