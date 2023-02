Schnupperkurs am Waldhaus Freiburg: Holzrücken mit Pferd

per Mail teilen

Im Zuge der steigenden Sensibilisierung für ökologische Themen und einen schonenden Umgang mit Ökosystemen wird in der naturnahen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung wieder über den Einsatz von Pferden nachgedacht. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Jürgen Duddek aus March bei Freiburg, einer von zwei sogenannten Pferdeholzrückern in Südbaden. Im Freiburger Waldhaus hat er schon über 300 Menschen gezeigt, wie sich Baumstämme mit einem PS aus dem Wald ziehen lassen. Auch am Wochenende fand dort wieder ein Kurs statt - SWR-Reporterin Gabi Krings hat zugeschaut und war besonders von Hugo beeindruckt…..