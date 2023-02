Safer Internet Day: So funktioniert Prävention an Schulen

Smartphones und Handys sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch leider bergen die praktischen Dinger auch viele Risiken und Gefahren. Darauf will heute (Dienstag) deutschlandweit wieder der Safer Internet Day aufmerksam machen, (der seit 2008 immer am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats im Jahr stattfindet). Vor allem Jugendliche müssen geschützt und über Mediennutzung aufgeklärt werden. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet deshalb regelmäßige Präventionsveranstaltungen an Schulen an.