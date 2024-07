Rettungsschwimmer warnen in der Schweiz vor gefährlichem Rhein

Die Schweizer Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) warnt derzeit davor, in den Flüssen baden zu gehen. Denn die Pegel sind höher und der Rhein schneller als gewöhnlich. Das sind die Gründe.

Die Schweizer Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) warnt derzeit davor, in den Flüssen baden zu gehen. Denn die Pegel sind höher und der Rhein schneller als gewöhnlich. Der Grund ist das viele Wasser, das aus den Bergen kommt. Damit es abfließen kann, haben die Stauwehre zum Beispiel am Rhein die Schleusen geöffnet. Das hat die Fließgeschwindigkeit stark erhöht. Wer also an bestimmten Stellen im Rhein schwimmen geht, muss Erfahrung haben, damit er den Ausstieg nicht verpasst. Deshalb ist es ratsamer, in offizielle Flussstrandbäder zu gehen. Da ist man nah am Ufer und hat sichere Ausstiegsstellen.

