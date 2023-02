Wieder Streik in Frankreich: Zugausfälle auch in Südbaden

per Mail teilen

Wieder wird in Frankreich gestreikt - und wieder hat das Auswirkungen auf Zugreisende, die zwischen Südbaden und dem Elsass unterwegs sind.

Wegen der erneuten Streiks gegen die geplante Rentenreform in Frankreich müssen sich Zugreisende im Grenzgebiet zwischen Südbaden und dem Elsass auf Probleme einstellen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist an diesem Dienstag und Mittwoch auf mehreren Verbindungen mit Zugausfällen zu rechnen.

Keine TGV auf Direktverbindung Freiburg-Paris

Unter anderem entfallen viele ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich. Betroffen ist unter anderem die Direktverbindung Freiburg-Paris. Auch innerhalb Frankreichs komme der Bahnverkehr zum Erliegen, hieß es seitens der Deutschen Bahn.

Probleme auch im grenzüberschreitenden Regionalverkehr

Am Dienstag fahren außerdem keine Regionalzüge zwischen dem elsässsischen Mulhouse und Müllheim im Markgräflerland. Auch zwischen Straßburg und Kehl ist mit Einschränkungen zu rechnen. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanauskünfte informieren.

Hintergrund ist geplante Rentenreform von Präsident Macron

Der französische Staatspräsident will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre hochsetzen. Ursprünglich wollte Macron das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre anheben, kam jetzt aber seinen Gegnern entgegen. Die Rentenreform ist das wichtigste Vorhaben seiner zweiten und letzten Amtszeit. In den vergangenen Wochen hatte es in Frankreich mehrfach Streiks mit Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Bahnverkehr gegeben.