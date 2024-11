per Mail teilen

Ein Zusteller liefert ein Paket aus, ein anderer stiehlt es: das soll in Rheinfelden passiert sein. Die Freiburger Polizei ermittelt jetzt gegen den Paketboten.

In Rheinfelden (Landkreis Lörrach) soll ein Zusteller ein Paket geklaut haben. Ein Postbote eines anderen Zustelldienstes hatte es gerade erst ausgeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses.

Paketbote verfolgt Langfinger-Kollegen

Offenbar hat es dem tatverdächtigen Paketzusteller nicht gereicht, Pakete auszuliefern - er wollte auch eins mit nach Hause nehmen. Ein gerade ausgeliefertes Paket eines anderen Zustelldienstes ist ihm wohl ins Auge gefallen.

Laut Angaben der Polizei hatte der Auslieferer des Pakets beobachtet, wie sein Kollege das Paket kurzerhand in seinen eigenen Wagen trug. Laut eines Polizeisprechers ist nicht bekannt, was in dem Paket drin war, lediglich, dass es etwas größer gewesen sei.

Der ursprüngliche Zusteller verfolgte den 41-jährigen Tatverdächtigen über mehrere Kilometer. In Lörrach konnte die verständigte Polizei den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Welche Strafe ihm nun drohe, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das hänge von möglichen vorherigen Taten und der individuellen Situation des Tatverdächtigen ab.