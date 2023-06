Mutmaßlich zweiter Brandanschlag auf Autohaus in Achern

In Achern im Ortenaukreis hat es die zweite Nacht in Folge in einem Autohaus gebrannt. Sieben Autos wurden zerstört. Bereits in der Nacht auf Mittwoch waren drei Autos ausgebrannt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei den beiden Bränden soll laut ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa einer Million Euro entstanden sein. Das Feuer hat mehrere hochpreisige Fahrzeuge von Marken wie Audi, Rover oder VW zerstört. Die Hintergründe der mutmaßlichen Brandstiftung sind noch unklar. Laut Polizei wollen mehrere Zeugen im Bereich des Tatorts am Mittwoch eine schwarz bekleidete Person mit einer FFP2-Maske gesehen haben. Die Person soll weggerannt sein, nachdem das erste Feuer ausgebrochen war. Laut Polizei sind die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Autohaus nun erhöht worden.