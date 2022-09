Anklage gegen "Reichsbürger" wegen versuchten Mordes

Ein mutmaßlicher Reichsbürger hat im Februar einen Polizisten angefahren. Die Bundesanwaltschaft vermutet ein politisches Motiv und hat ihn wegen versuchten Mordes angeklagt.

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen sogenannten Reichsbürger erhoben, der bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren haben soll. Dem Mann wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte.

Frontal in einen Polizisten gefahren

Der damals 61-Jährige soll im Februar im baden-württembergischen Landkreis Lörrach frontal in einen Polizisten gefahren sein und dabei in Kauf genommen haben, diesen tödlich zu verletzen. Als der Beamte auf der Motorhaube lag, soll der Mann noch einmal beschleunigt haben. Selbst mehrere Schüsse von anderen Polizisten sollen ihn zunächst nicht gestoppt haben.

Polizisten sichern im Februar 2022 den Tatort in Efringen-Kirchen. SWR

"Reichsbürger"-Utensilien im Haus gefunden

Schließlich habe er sein Auto so zur Seite gelenkt, dass der Polizist auf die Straße gestürzt sei und sich schwer am Kopf verletzt habe, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der Angeklagte war alkoholisiert und fahruntüchtig, er wurde noch am selben Abend festgenommen. In seinem Haus wurden Hinweise auf seine Zugehörigkeit zu den Reichsbürgern gefunden.

Angeklagter sitzt in Untersuchungshaft

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dass er die Existenz der Bundesrepublik leugne und hoheitliche Befugnisse ihrer Vertreter nicht anerkenne - aus dieser Gesinnung heraus habe er sich der Verkehrskontrolle entziehen wollen. Der inzwischen 62-Jährige aus dem Kreis Lörrach sitzt in Untersuchungshaft. Über die Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss nun das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden.