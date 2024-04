Micha Herdtfelder FVA: Trauert ein Wolf?

Schon traurig, die einzige Wölfin in Baden-Württemberg ist auf der B500 am Schluchsee überfahren worden. Der Kadaver wird noch untersucht, aber höchstwahrscheinlich ist es die ansässige Wölfin, die am Schluchsee den ersten Wolfswelpen im Land geboren hatte. Auch das Junge starb bei einem Autounfall nur ein paar Kilometer entfernt im Dezember 2023. Nun ist auch die Mutter tot, die wieder Nachwuchs erwartete. Und der Vater? Über den hat SWR-Redakteurin Ulrike Liszkowski mit Micha Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW in Freiburg gesprochen.

Kein Wolfsrudel mehr in Baden-Württemberg: Einzige Wölfin überfahren