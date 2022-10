Mehr als nur Nachbarn: 20 Jahre Dreiland Aktuell im SWR Fernsehen

Seit 20 Jahren fokussiert Dreiland Aktuell Themen im SWR Fernsehen, die Alltag und Leben der Menschen beidseits des Rheins prägen.

Klimaschutzprojekte am Oberrhein, Streit um Landeanflüge nach Zürich über deutsches Gebiet, Proteste elsässischer Landwirte gegen Dumping-Preise für Lebensmittel - darum ging es unter anderem in der Auftakt-Sendung von "Dreiland Aktuell" am 6. Oktober 2002 - alles Themen, die nach wie vor aktuell sind.

Dreiland Aktuell anfangs noch live aus dem Studio Freiburg

Damals wurde die achtminütige Sendung am Sonntagabend noch in Freiburg live moderiert und gesendet, für das kleine Redaktionsteam und die Kollegen der Technik eine große Herausforderung. Mittlerweile wird die Sendung aus Kostengründen in Stuttgart präsentiert und der Sendeplatz ist auf 18:05 Uhr am Samstag gewandert - aber das Prinzip ist auch nach zwanzig Jahren und bei der 850. Sendung das Gleiche: Einerseits werden Original-Beiträge von den Kooperationspartnern France 3 in Straßburg und dem Schweizer Fernsehen SRF in Zürich so bearbeitet, dass sie in Länge und Format den SWR-Nachrichtensendungen entsprechen. Andererseits sind SWR-Reporterinnen und -Reporter dies- und jenseits der Landesgrenzen unterwegs, um selbst relevante grenzüberschreitende Themen abzubilden.

Dialekt oder übersetzt ins Hochdeutsche - das ist hier die Frage

Während die französischsprachigen Beiträge grundsätzlich übersetzt werden, stellt sich bei Schweizer Beiträgen mit stark mundartlich geprägten Original-Tönen oft die Frage: "Wie viel Dialekt darf es sein? Was ist für Zuschauer und Zuschauerinnen in Baden-Württemberg noch verständlich, was muss ins Hochdeutsche übertragen werden?"

"Dreiland Aktuell" konzentriert sich auf Themen, die den Alltag und das Leben der Menschen auf beiden Seiten des Rheins prägen. Dazu gehören beispielsweise Umweltfragen (Konversion des abgeschalteten AKW Fessenheim, die Zukunft der Giftmülldeponie Stocamine im Elsass, das Schweizer Atommüll-Endlager am Hochrhein), Verkehrs- und Wirtschaftsthemen (zum Beispiel das gescheitere Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU oder der grenzüberschreitende Einkaufs- und Tanktourismus) sowie Kultur- oder Sportevents.

Corona macht vor Grenzen nicht Halt - Berichterstattung auch nicht

Die coronabedingte Schließung der Grenzen im Lockdown 2020 wurde von vielen Menschen am Oberrhein als Schock empfunden. Sie hat gezeigt, wie stark die Nachbarländer normalerweise im Alltag miteinander verwoben sind. "Dreiland Aktuell" hat über emotionale Begegnungen am Schweizer Grenzzaun ebenso berichtet wie über die medizinische Hilfe baden-württembergischer Kliniken für Corona-Patienten aus dem Elsass.

Stefanie Schneider: Beziehungen über Grenzen verpflichten

Das grenzüberschreitende Beziehungsgeflecht zu dokumentieren, es weiter zu entwickeln und zu stärken - das sieht auch die baden-württembergische Landessender-Direktorin Stefanie Schneider als Aufgabe von "Dreiland Aktuell". Sie schreibt:

"Für uns als Sender ist die Region und das, was Menschen dort wichtig ist, ganz zentral. Gleichzeitig sind wir dem Zusammenhalt der Gesellschaft verpflichtet, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Europa. Mit "Dreiland Aktuell" tragen wir diesen Gedanken Rechnung. Wir zeigen, dass die Region, so wie sie in Südbaden gelebt wird, nicht an Ländergrenzen endet. "Dreiland Aktuell" berichtet über alles, was wir voneinander wissen müssen, um mehr als nur Nachbarn zu sein. Wie gut, dass es eine solche Sendung schon seit 20 Jahren gibt."

Bärbel Schäfer: Unsere Region erhält einen europäischen Auftritt

Die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer empfindet "Dreiland Aktuell" für die hiesige Region "als absoluten Glücksfall". Denn die Region im Dreiländereck lebe europäisch, sagt sie, das sei der Alltag und das Empfinden der Menschen, die hier leben. Genau diesen Dreiland-Winkel sehe die SWR Sendung "Dreiland Aktuell" - auch durch die langjährige Erfahrung von Journalistinnen und Journalisten, die für sie arbeiten.