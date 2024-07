"Markgräfler Winzer" übernehmen Vertrieb der Schliengener Genossenschaft

per Mail teilen

"Die "Markgräfler Winzer” aus Efringen-Kirchen werden zukünftig die Vertriebsaktivitäten der Genossenschaft in Schliengen übernehmen. Konkret: Aufträge einholen, Kunden kontaktieren, den Außendienst übernehmen. “Durch den Brand im September letzten Jahres haben wir an Markt verloren”, teilt der Geschäftsführer der Schliengener Winzergenossenschaft Michael Falk mit. Rund drei Monate konnte die Genossenschaft nicht liefern, da Weine im Wert von Millionen durch das Feuer zerstört wurden – nun müsse der Vertrieb angekurbelt werden. Die Kooperationsvereinbarung zwischen den Winzergenossenschaften stellt einen ersten Schritt dar, weitere Zusammenarbeiten werden noch geprüft, so der Geschäftsführer."