Straßenlampen irritieren nachtaktive Insekten, viele schwirren um die Leuchten und verbrennen. Die Stadt Lörrach will nun schrittweise ihre Beleuchtung insektenfreundlicher machen.

Die Straßenbeleuchtung in Lörrach ist zum Großteil nicht insektenfreundlich. Zu dieser Einschätzung kommt die Stadtverwaltung. Nun plant sie, die herkömmlichen Lampen schrittweise durch insektenfreundlichere LED-Leuchten auszutauschen.

Nach Schätzungen der Stadt haben aktuell bereits 20 bis 25 Prozent der Straßenlaternen in Lörrach LED-Leuchtmittel. Nun sollen pro Jahr etwa weitere 450 bis 500 Leuchten umgerüstet werden. Insgesamt schätzt die Verwaltung die Zahl der Leuchten im Stadtgebiet auf etwa 6.000.

Neue Leuchten der Stadt gut für Insekten - und den Lörracher Haushalt

Derzeit locken viele Straßenlampen Insekten an, die dann um sie kreisen und teils verbrannt zu Boden fallen. LED-Leuchten mit der Lichtfarbe warmweiß würden Insekten deutlich weniger anlocken - das lasse sich an den im Stadtgebiet bereits umgerüsteten Leuchten feststellen, so die Stadt gegenüber dem SWR. Außerdem würden LED-Leuchten weniger Hitze erzeugen. So könnte das Problem der sterbenden Kleinsttiere weitestgehend gelöst werden.

Hintergrund der Maßnahme: Das Landesnaturschutzgesetz fordert von den Kommunen die Umstellung auf insektenfreundliche Beleuchtung bis 2030 - idealerweise durch Umrüstung auf LED. Die Stadt Lörrach betont aber, dass neben dem Nachhaltigkeitsaspekt auch finanzielle Vorteile für die Modernisierung sprechen: Die neuen Lampen seien energieeffizienter und brächten dadurch mittel- bis langfristig Kosteneinsparungen. Die Umrüstung mache sich innerhalb von acht bis zehn Jahren bezahlt.