Die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein verbietet einer Frau ehrenamtlich für sie zu arbeiten. Der Grund: Sie will für die AfD in den Gemeinderat.

Die katholische Kirchengemeinde in Weil am Rhein hat die Zusammenarbeit mit einer Ehrenamtlichen aufgekündigt. Der Grund: Sie kandidiert bei der Kommunalwahl im Juni für die AfD. Die Kirche hält dies für unvereinbar mit ihren Grundsätzen.

Die Frau hatte Kindern in zwei Weiler Kindergärten die Ostergeschichte vorgelesen. Der Träger der Kindergärten ist die katholische Kirche. Sie hält die AfD-Kandidatur der Frau für unvereinbar mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer katholischen Einrichtung. Die Frau kandidiert aktuell für die AfD für den Gemeinderat in der Stadt Weil am Rhein (Kreis Lörrach).

Chef der AfD-Landtagsfraktion kritisiert Entscheidung der Kirchengemeinde

Auf einer AfD-Veranstaltung in Maulburg (Kreis Lörrach) kritisierte der Chef der Landtagsfraktion der AfD, Anton Baron, die Entscheidung der Kirchengemeinde. Die Frau habe sich in ihrem Ehrenamt nie politisch geäußert. Der Pfarrer der Weiler Kirchengemeinde, Gerd Möller, begründet den Schritt mit der völkisch-nationalen Ausrichtung der Partei und deren Einstufung durch den Verfassungsschutz als in Teilen gesichert rechtsextrem.

"Ausgrenzendes Menschenbild" nicht mit christlichen Werten vereinbar

Möller hält eine AfD-Kandidatur für nicht vereinbar mit den Werten der katholischen Kirche. Er beruft sich dabei auf die Deutsche Bischofskonferenz. Extremismus und ein "ausgrenzendes Menschenbild" sei nicht mit der katholischen Kirche vereinbar, so Möller am Dienstag im SWR-Interview.