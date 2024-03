Nach Streich: Darum wünschen sich SC-Fans Julian Schuster als Trainer

Wird Julian Schuster der neue Trainer des SC Freiburg? Die Gerüchte um den 38-Jährigen als Nachfolger von Christian Streich halten sich in Freiburg schon länger hartnäckig.

Die Suche nach einem Nachfolger für Christian Streich beim SC Freiburg läuft - und in Südbaden wird bereits fleißig spekuliert, wer ab Juli auf der Trainerbank Platz nehmen wird. Viele SC-Fans haben ihren Wunschkandidaten inzwischen schon gefunden: Julian Schuster. Wenig überraschend für alle, die zuletzt genauer hinhörten.

Julian Schuster ist für viele Freiburger der logische Nachfolger

Die Spekulationen und Gerüchte, welcher Trainer irgendwann auf Christian Streich folgen könnte, sind in Freiburg nicht neu. Auch schon lange vor der Bekanntgabe, dass Streich zum Saisonende aufhören wird, war die Frage nach einem möglichen Nachfolger Stadtgespräch. Viele verschiedene Kandidaten wurden in der südbadischen Gerüchteküche bereits gehandelt, aber seit Jahresbeginn war vor allem aus SC-nahen Kreisen immer häufiger der Name Julian Schuster zu vernehmen.

Julian Schuster wird nach seinem letzten Bundesligaspiel im Mai 2018 von seinen Mitspielern gefeiert. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der neue Trainer soll zeitnah präsentiert werden

Der 38-Jährige, der mit seiner Familie im Freiburger Osten lebt, ist seit Februar Inhaber der sogenannten Pro-Lizenz. Diese erlaubt es ihm, nun auch als Cheftrainer eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Hinzu kommt, dass Schuster bereits seit 2018 als Verbindungstrainer zum Trainerstab der Freiburger Profis gehört. Auch ihm ist es zu verdanken, dass Spieler wie Kevin Schade, Noah Weißhaupt oder Yannik Keitel den Sprung aus dem Nachwuchs in den Bundesligakader schafften. Schuster wird auch deshalb eine enge Beziehung zur Mannschaft nachgesagt, die älteren Spieler kennt er sogar noch aus seiner aktiven Zeit als Mannschaftskapitän.

All das ist den Beobachtern in Freiburg nicht verborgen geblieben. Ob Schuster auch wirklich der neue SC-Trainer wird, entscheidet sich wohl am Donnerstag oder Freitag. Dann will der SC Freiburg den Nachfolger für Christian Streich präsentieren.