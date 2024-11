Großer Lauf in Unterhose: Wie Straßburger für Krebsvorsorge werben

Männer tun sich oft schwer mit Gesundheitsvorsorge und Krebsfrüherkennung. Um das zu ändern, sind in Straßburg knapp 500 Menschen durch die Stadt gejoggt - bei acht Grad und in Unterwäsche.

Egal welche Form oder welche Farbe - die einzige Bedingung für die Teilnahme am Fünf-Kilometer-Rennen in Straßburg war, dass die Unterhose gut sichtbar getragen wurde. Doch hinter dem humorvollen Auftritt steckte ein ernstes Anliegen: Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen, das viele Männer oft vernachlässigen - die Krebsfrüherkennung. Die Premiere dieses Rennens war für die Organisatoren ein voller Erfolg. Wenn sich im nächsten Jahr noch mehr Menschen anmelden, könnten die Einnahmen aus der Anmeldegebühr an das Institut für Krebsforschung in Straßburg gespendet werden.