Kleine Population des Japankäfers in Basel-Land aufgetaucht

"Um die Verbreitung des invasiven Käfers zu stoppen, darf kein Grünmaterial, Kompost oder Erde aus der sechs Kilometer Zone gebracht werden. Das sieht eine Allgemeinverfügung des Schweizerischen Pflanzenschutzdienstes vor. Der invasive Käfer wurde in einem Rollrasen in Münchenstein gefunden. Doch Teile des Rasens wurden in ganz Basel verlegt. Deshalb besteht die Sorge, dass der Käfer auch im Stadtgebiet zu finden sein wird. Ein dichtes Netz aus Käferfallen soll nun zeigen, ob sich die Befürchtung bewahrheitet. Der Schweizer und deutsche Pflanzenschutzdienst arbeiten nun eng zusammen, um die Ausbreitung des Japankäfers zu stoppen."