Omikron-Impfstoffe: Erste Lieferungen in Südbaden nächste Woche

Die Landkreise in Südbaden warten derzeit auf den angepassten Corona-Impfstoff. Organisiert werden die Impfungen je nach Region unterschiedlich.

Im Ortenaukreis soll der neue Impfstoff ab Freitag, 16. September, im Kreis-Impfzentrum in Lahr eingesetzt werden. Ende September schließt dieses Zentrum, dann übernehmen die Hausärzte. In Freiburg gibt es gar kein Impfzentrum mehr, hier soll der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff ebenfalls von den niedergelassenen Ärzten verabreicht werden. Er soll laut Experten auch gegen die zurzeit vorherrschende Variante BA.5 besser schützen als herkömmliche Vakzine. Die neuen Omikron-Impfstoffe wurden jüngst von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA empfohlen.

In Waldshut und Lörrach wird der Impfstoff mobil verteilt

Anders die Situation im Landkreis Waldshut: Hier ist ab Mittwoch, 7.September, wieder der Impfbus unterwegs - ab dem Wochenende wohl auch mit dem neuen Impfstoff. Im Landkreis Lörrach ist der angepasste Impfstoff ab nächster Woche zu bekommen - im Stützpunkt in Maulburg und durch Teams, die unterwegs sind. In Villingen-Schwenningen und Rottweil wartet man derzeit noch und will dann informieren.