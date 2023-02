Tourismus im Hochschwarzwald: Kuckucksuhr macht Tick Tack auf Tiktok

per Mail teilen

Der Tourismus im Hochschwarzwald setzt ganz auf digitale Werbung. Ein gedrucktes Gastgeberverzeichnis gibt es nicht mehr. Stattdessen ist man nun immer stärker digital unterwegs.

Internet und Social Media – das sind die beiden Zauberworte. Auf 17 Millionen Aufrufe kam die Internetseite der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) im vergangenen Jahr. Das ist ein Rekord. Und auch auf Facebook, Instagram und Tiktok erreicht die HTG, die mit der Kuckuckssuhr wirbt, nach eigenen Angaben immer mehr Menschen. Vor allem neue Gästegruppen und jüngere Urlauber sollten hier angesprochen werden, die über die klassische Anzeige nicht mehr erreichbar seien.

Wertschöpfung für die Region schaffen

HTG-Geschäftsführer Patrick Schreib machte deutlich, dass dies immer mehr der Weg sein wird, auf die Ferienregion aufmerksam zu machen. Es müsse im Internet gelingen, Sehnsuchtsorte zu entwickeln und dadurch Wertschöpfung zu schaffen für die Region und ihre wichtigste Branche. Neben Zielgruppen in den Bereichen Sport, Bewegung, Naturerlebnis sollten immer mehr auch die Genießer angelockt werden, die in den Schwarzwald kommen, um gut zu essen, sich zu erholen und Wellness zu erleben.

Der Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Patrick Schreib, (links) und Lenzkirchs Bürgermeister und HTG-Aufsichtsratsvorsitzender, Andreas Graf, stellten vor 240 Gästen aus den 20 Mitgliedsgemeinden der Werbegemeinschaft das Programm und die Weichenstellungen für das Jahr 2023 vor. SWR Christoph Ebner

Empfang mit 240 Gästen im Kurhaus in Hinterzarten

Die Hochschwarzwald Touristik GmbH startete ihr Jahr am Mittwochabend mit einem Empfang und 240 Gästen im Kurhaus in Hinterzarten. Die HTG wurde 2008 als Zusammenschluss von zehn Gemeinden gegründet. In den folgenden Jahren wurde die HTG um weitere zehn Gemeinden erweitert. Heute kümmern sich über 100 Beschäftigte um die nationale und internationale Vermarktung der Ferienregion Hochschwarzwald mit knapp 3.000 gastronomischen Betrieben.