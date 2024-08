Highland-Games in Stegen-Wittental bei Freiburg

per Mail teilen

Nach dem feierlichen Einmarsch der Gladiatoren am Vormittag, begleitet von schottischen Dudelsack-Klängen, ging es gleich in die Vollen. Baumstammwerfen - einen 5 Meter langen Fichtenstamm. Hier sind Kraft, aber auch Technik gefragt. Thomas Ortlieb aus der Schweiz, der extra für den Wettbewerb aus dem Appenzell angereist war, erklärt wies geht:

Noch mehr Kraft und Ausdauer ist beim sogenannten Farmers Walk gefragt. Zwei rund 35 Kilo schwere Gewichte müssen auf Zeit über einen Parkour getragen werden. Je mehr Runden geschafft werden, desto mehr Punkte gibt’s. Angefeuert von den Zuschauern gibt jeder angehende Higlander alles:

Nach sieben runden war für Stefan Cordes aus Angelbachtal im Kraichgau Feierabend, nichts ging mehr, er musste die Gewichte fallen lassen:

Auch bei diesem Parcour, wo ein leeres 300 Liter Eichenfass auf Zeit gerollt werden musste, tummelten sich viele der rund 1.400 Zuschauer, die heute nach Stegen gekommen waren. Faszination Highland Games:

Organisator Daniel Gremmelsbacher von der Freiwilligen Feuerwehr Stegen, war sichtlich stolz über die Stimmung auf der Anlage. Seit 1999 richten er und seine Feuerwehrkollegen im Zweijahresrhythmus die Highland-Games im Deisamtal bei Freiburg aus. Knapp 100 Helfer sind nötig, bis alles vorbereitet ist. Dass Zuschauer und Teilnehmer inzwischen nicht nur aus der Region Freiburg kommen, macht ihn stolz, so Gremmelsbacher:

