Großeinsatz an Kehler Schule: neue Erkenntnisse

Der mutmaßliche Täter und die Schülerinnen kannten sich offenbar. Ob der 23-Jährige auch Schüler an der Berufsschule ist, wurde bisher nicht bekannt. Er soll die beiden 18- und 22 Jahre alten Schülerinnen aggressiv angegangen und verletzt haben, außerdem soll er eine Waffe gezeigt haben. Der Mann war nach kurzer Flucht in Kehl eine gute Stunde nach der Tat festgenommen worden, er leistete keinen Widerstand. Die Beamten waren von Zeugen über den Vorfall informiert worden. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Im Umfeld der Berufsschule sind unter anderem ein Gymnasium, eine Realschule, eine Grundschule und ein Kindergarten. Die Schülerinnen und Schüler wurden am Mittag klassenweise aus den Gebäuden entlassen.