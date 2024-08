Große Suchaktion der DLRG nach mutmaßlichem Badeunfall

Die DLRG sucht in einem Baggersee im Schwarzwald-Baar-Kreis weiter nach einen vermissten Mann. Wie die Polizei mitteilt, ist der 52-Jährige gestern Abend im Riedsee in Hüfingen untergegangen. Louise Schöneshöfer:

Es wird befürchtet, dass der Mann ertrunken ist. Den Angaben der Polizei zufolge haben Zeugen beobachtet, wie der Mann wohl betrunken in den See gegangen sei und gegen 21 Uhr den Notruf alarmiert. Die DLRG war bis in die Nacht mit Booten, Tauchern, einem Rettungshubschrauber und Drohnen im Einsatz, um den Mann zu finden. Da die Suche aber erfolglos blieb, wurde sie gegen Mitternacht abgebrochen. Heute Vormittag wurde der Einsatz mit Wasserrettungshunden fortgeführt. Die Tiere können vermisste Personen in Gewässern aufspüren.