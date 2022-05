Hallo Nachbar! SWR Studio Freiburg und France Bleu Elsass auf der Landesgartenschau

Gärten, Grenzgänger und Gewürztraminer: Das SWR Studio Freiburg und France Bleu Elsass blicken über den Rhein jeweils ins Nachbarland und berichten live von der Landesgartenschau.

Die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Schaufenster für die ganze Region beiderseits des Rheins. Das SWR Studio Freiburg und Radio France Bleu Elsass präsentieren am Donnerstag, den 12. Mai, ein buntes Programm für und über beide Rheinuferseiten live von der Landesgartenschau. Elsässer sind dort willkommene Gäste und auch mit zahlreichen eigenen Programmangeboten auf der Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein mit dabei.

12. Mai 2022: Radio über die deutsch-französische Grenze

Zu Gast im grenzüberschreitenden Programm von Radio France Bleu Elsass und SWR Studio Freiburg sind am 12. Mai 2022 etwa der deutsch-französische Kindergarten Bierlehof, eine elsässische Winzerin, die ihren Familienbetrieb in 13. Generation führt, der Bürgermeister von Neuenburg, die deutsch-französische Band "Zweierpasch" mit gleich zwei Auftritten, die Strickerinnen von Mulhouse und viele mehr. Mit einem Ticket für die Landesgartenschau (LGS) ist der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen frei.

10 bis 12 Uhr Radio France Bleu Elsass

13 bis 18:30 Uhr SWR Studio Freiburg

19:30 Uhr Deutsch-französischer Hip-Hop mit "Zweierpasch"

Ab 13 Uhr im Amphitheater, bei Regen auf der Hauptbühne 13-16 Uhr Buntes Bühnenprogramm mit Marion Eiche (SWR) Ab 13 Uhr Bonjour chers collègues! Journalismus ohne Grenzen / Regarde, une fleur! Besuch vom deutsch-französischen Kindergarten / Gewürztraminer, Geheimtipps und Geschichten aus dem Elsass Ab 14 Uhr Stadt-Land-Fluss: Neuenburg ist wieder am Rhein! mit Neuenburgs Bürgermeister Joachim Schuster / World HipHop mit der deutsch-französischen Band "Zweierpasch" - Sie sind Grenzgänger, Globetrotter, Märchenrapper und Preisträger des Adenauer-de-Gaulle-Preises Ab 15 Uhr La bonne cuisine - die gute Küche und mehr: Baden und das Elsass… mit Frankreichkenner Hubert Matt-Willmatt / Unser LGS-Quiz - raten Sie mit! Es gibt was zu gewinnen… 16-17 Uhr Radio live von der Landesgartenschau: SWR4 Baden-Württemberg mit Dinah Steinbrink Was ist los in den Rheingärten? / 34.500 Blumenzwiebeln, Totholz und "Rheinheimische" mit LGS-Geschäftsführerin Andrea Leisinger / Willkumma, Gang der Strickerinnen von Mulhouse! Beiderseits des Rheins ist fleißig an der Landesgartenschau gestrickt und gehäkelt worden / Gärten in Rheinkultur - Der Traum des Bibers! Ein Stückchen Rheinauenlandschaft im naturnah gestalteten französischen Schaugarten 17:30 Uhr "Den Rhein ins Bett gezwungen – Die unmögliche Talkshow mit Johann Gottfried Tulla" (SWR) Tulla hat im 19. Jahrhundert den Rhein begradigt. Er ist 1828 gestorben, sitzt nun aber in einer informativen und zugleich humorvoll gestalteten Talkshow mit Christoph Ebner, Leiter des SWR Studios Freiburg, und dem freien Autoren und Elsasskenner Hubert Matt-Willmatt. Die unmögliche Talkshow wird in Neuenburg mit Publikum live aufgezeichnet für die Sendung "SWR4 Mundart und Musik".

Das Rheinufer in Neuenburg ist für die Landesgartenschau neu gestaltet worden. SWR

"Früher war es eine Grenze, jetzt ein Ort, der Menschen zusammenführt. Die meisten verbinden Wasser doch mit Ruhe, positiver Energie und mit Lebendigkeit."

Das Elsass ist mit einem eigenen Pavillon auf der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein vertreten. Es ist Ehrengast der Blumenschau - ganz nah am elsässischen Ottmarsheim. Um Blumen, Düfte und das flussnahe Erholungsgebiet zu genießen, müssen die Franzosen nur den Rhein überqueren.

Ein starkes Symbol der deutsch-französischen Freundschaft über den Rhein hinweg ist auch die neue Rheinbrücke in Chalampé, die kurz vor Beginn der Landesgartenschau eröffnet wurde - nach umfangreicher Sanierung und Erweiterung, für einen sicheren Fuß- und Radweg.