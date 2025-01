Freiburger Domkapellmeister mit sofortiger Wirkung freigestellt

Das Erzbistum reagiert mit der Freistellung auf die Ereignisse in der Christmette an Heiligabend und dem Weihnachtsgottesdienst. Befürworter Böhmanns hatten die Feiern im Freiburger Münster mit minutenlangem Beifall nach dem Auftritt der Domsingknaben unterbrochen. Hintergrund war der Streit um die Kündigung des Domkapellmeisters nach über 20 Jahren, der sich zuletzt zugespitzt hatte. Böhmann war vom Erzbistum eigentlich für Ende Februar gekündigt worden. Erzbischof Stephan Burger erklärte heute, dass die fristlose Freistellung jetzt eine Reaktion auf die mutwillige Störung in der Heiligen Messe sei, wie es heißt. Man habe deshalb Konsequenzen ziehen müssen. Böhmann ist über die Entscheidung informiert worden und will sich mit seinem Rechtsanwalt beraten.